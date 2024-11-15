Покупки в рассрочку через маркетплейсы будут регулировать строже





Национальный банк Республики Казахстан совместно с Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка подготовили законодательные поправки, направленные на регулирование рынка BNPL (покупка товаров в рассрочку). Основная цель изменений — усиление защиты прав потребителей, передает lsm.kz

О новых мерах сообщили во время экспертной встречи, прошедшей на площадке Институт экономических исследований при Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

По данным участников встречи, развитие электронной торговли существенно изменило потребительский рынок. К 2025 году объем онлайн-розницы в Казахстане достиг 3,77 трлн тенге. Одновременно крупные цифровые платформы и маркетплейсы все активнее предоставляют финансовые сервисы, постепенно приобретая признаки банковских организаций.

В этой связи регуляторы предлагают установить единые требования для всех компаний, которые финансируют покупки в рассрочку. Если при оформлении товара участвует сторонняя финансовая организация, на нее будут распространяться соответствующие обязательства по защите прав клиентов, даже если она не имеет статуса банка.

В Министерстве национальной экономики отмечают, что новые правила должны обеспечить прозрачность рынка, предотвратить появление скрытых комиссий, исключить злоупотребления доминирующим положением и создать понятный механизм распределения рисков между участниками рынка.

Разработкой единых правил также займутся Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, АРРФР, Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан и Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

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