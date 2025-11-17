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До +40 градусов: Костанайскую область накроет сильная жара

— Сегодня, 18:30
Изображение для новости: До +40 градусов: Костанайскую область накроет сильная жара

pixabay.com


В Костанайской области сохранится жаркая погода. По прогнозу синоптиков, на западе и севере региона ожидаются небольшой дождь и гроза. Ночью и утром на западе области местами возможен туман.

Ветер будет юго-восточным, скоростью 7–12 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от +19 до +24 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +30…+35 градусов. На юге области ожидается очень сильная жара — до +40 градусов.

В Костанае прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 3–8 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +20…+22 градуса, днем — от +33 до +35 градусов.



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