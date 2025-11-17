Опасная неделя на дорогах: в Костанайской области произошло 13 ДТП

За минувшую неделю в Костанайской области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий травмы получили 25 человек. За это время произошло четыре наезда на пешеходов, шесть столкновений автомобилей и три съезда машин в кювет. По данным полиции, причиной последних аварий чаще всего становилось превышение скорости на сложных участках дорог.
Одно из серьезных ДТП произошло вечером 5 июля на Рудненской трассе.
АЙГЕРИМ ЖУМАГАЗОВА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОЛИЦИИ ДП КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Водитель автомашины ВАЗ, 1983 года рождения, возле микрорайона Кунай, двигаясь по Рудненской трассе со стороны города Костанай в направлении города Рудный, неправильно выбрал скорость и не справился с управлением, совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем Chevrolet Aveo, который по инерции столкнулся с автомашиной Omoda.»
В результате аварии пострадали пять человек, в том числе трое детей.
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