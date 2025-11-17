Дроны вышли на охоту: за неделю в Костанайской области выявили более 2,5 тысячи нарушений ПДД

Более двух с половиной тысяч нарушений правил дорожного движения выявили сотрудники полиции Костанайской области за минувшую неделю. Для контроля дорожной обстановки полицейские все активнее используют беспилотники.
С помощью дронов фиксируются проезд на запрещающий сигнал светофора, непредоставление преимущества пешеходам и перестроение без включенного указателя поворота. Информация оперативно передается ближайшим экипажам полиции.
АЙГЕРИМ ЖУМАГАЗОВА, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОЛИЦИИ ДП КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 36 фактов, за управление транспортным средством лицами, не имеющими права управления, — 53 факта, за управление транспортными средствами лицами, лишенными права управления, — 9 фактов, а также 350 нарушений правил дорожного движения пешеходами.»
В полиции напоминают, что соблюдение правил дорожного движения остается главным условием безопасности всех участников дорожного движения.
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