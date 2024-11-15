Курильщикам готовят новые расходы: в Казахстане снова подорожают сигареты

Министерство финансов Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа о повышении минимальных розничных цен на табачную продукцию. Документ опубликован на портале «Открытые НПА», передает tengrinews.kz
Изменения затронут сигареты с фильтром и без фильтра, папиросы, сигариллы, а также изделия с нагреваемым табаком.
Сейчас минимальная стоимость пачки сигарет из 20 штук составляет 970 тенге. После вступления приказа в силу этот порог планируется увеличить. Продавать табачную продукцию по цене ниже установленного минимума будет запрещено.
В Министерстве финансов пояснили, что повышение минимальных цен направлено на проведение эффективной налоговой и ценовой политики в отношении табачной продукции. Кроме того, ожидается, что эта мера поможет сократить потребление табака, увеличить налоговые поступления и снизить объемы теневого оборота.
Общественное обсуждение проекта продлится до 20 июля. После его завершения документ может быть принят и вступить в силу.
Напомним, последнее повышение минимальных розничных цен на сигареты произошло в начале 2026 года. Тогда минимальная стоимость одной пачки была установлена на уровне 970 тенге.
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