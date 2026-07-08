Жара бьет по здоровью: в Костанае выросло число вызовов скорой помощи





После затяжных дождей в Костанайскую область пришла настоящая летняя жара. Уже несколько дней температура воздуха превышает +30 градусов. Вместе с этим медики отмечают рост числа обращений за экстренной помощью, особенно среди людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых и детей.

По словам пресс-секретаря Костанайской областной станции скорой медицинской помощи Ксении Жилкибаевой, за последнюю неделю нагрузка на бригады заметно увеличилась.

«За неделю на пульт 103 поступило около 7 тысяч вызовов, обслужено около 5,5 тысячи вызовов. В среднем приходится 800 выездов в сутки на бригады областной станции скорой помощи».

По сравнению с предыдущими неделями количество обращений выросло почти на 200.

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«По сравнению с предыдущими периодами отмечен рост обращаемости почти на 200 вызовов за неделю. Что, скорее всего, действительно связано с высокой температурой воздуха. За летний период на истинно тепловой удар было 35 выездов бригад», — отметила Ксения Жилкибаева.

Самым опасным временем суток врачи называют период с 11:00 до 15:00. В это время специалисты рекомендуют по возможности оставаться в помещении, носить легкую светлую одежду и соблюдать питьевой режим.

Как рассказала диспетчер-эвакуатор станции скорой помощи Костаная Эльмира Нурмухамбетова, предпочтение лучше отдавать обычной воде.

«Желательно просто пить чистую воду, не холодную. Газировки, энергетики желательно не употреблять, потому что солнце и так нам даёт негативную энергетику, и если организм ещё будет потреблять эти напитки, то наступит обезвоживание».

Если человеку стало плохо из-за жары, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, а до приезда медиков оказать первую помощь.

«Человека занести в прохладное помещение, можно дать побольше жидкости, если он в сознании. Если не в сознании — приподнять ноги и провести охлаждающие процедуры: протереть прохладным полотенцем, немного сбрызнуть водой», — посоветовала Эльмира Нурмухамбетова.

Медики также напоминают, что во время отдыха у водоемов важно защищать голову от солнца, а при использовании кондиционеров избегать длительного нахождения под прямым потоком холодного воздуха.

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