До +45 градусов: Казахстан накроют экстремальная жара, грозы и град

В ближайшие дни погода в Казахстане будет контрастной. Пока одни регионы окажутся во власти сильной жары, другие накроют грозы, ливни, град и шквалистый ветер.
По данным синоптиков, с прохождением атмосферных фронтов на западе и северо-западе страны ожидаются дожди с грозами, местами сильные ливни, град и усиление ветра. На востоке 9 июля также сохранятся осадки с грозами, однако затем здесь установится сухая погода.
В горных районах юга и юго-востока прогнозируются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Казахстана сохранится преимущественно сухая и жаркая погода.
Днем температура воздуха достигнет опасных значений. На западе и юго-востоке страны ожидается от +33 до +42 градусов, на северо-западе, севере и в центре — от +32 до +40 градусов. На юге воздух прогреется до +38…+45 градусов, а на востоке — до +30…+38 градусов.
Синоптики рекомендуют в часы максимальной жары ограничить пребывание на солнце, соблюдать питьевой режим и быть особенно осторожными во время гроз и сильного ветра.
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