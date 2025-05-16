Пенсионные накопления по-новому: Токаев подписал важный закон





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о совершенствовании социального законодательства. Документ вносит изменения сразу в несколько кодексов и законов, затрагивая пенсионную систему, трудовые отношения, миграционную политику, а также меры государственной поддержки, передает zakon.kz

Одним из ключевых нововведений стало появление в Социальном кодексе статьи об инвестиционных портфелях пенсионных активов. Теперь вкладчики Единого накопительного пенсионного фонда смогут самостоятельно выбирать инвестиционную стратегию для своих пенсионных накоплений, передавая их в доверительное управление управляющим инвестиционными портфелями.

Законом предусмотрены три варианта инвестирования: консервативный, умеренный и рискованный портфели. При этом граждане смогут распределять свои накопления между несколькими инвестиционными портфелями по собственному усмотрению.

Изменения коснулись и миграционной политики. Работодателей, привлекающих высококвалифицированных иностранных специалистов, обязали организовывать наставничество для казахстанских работников. Предполагается, что иностранные сотрудники будут передавать отечественным специалистам профессиональные знания, навыки и опыт.

Кроме того, закон уточняет правила включения кандасов и переселенцев в региональную квоту приема. Документ определяет основания для отказа во включении в квоту и случаи, при которых ранее принятое решение может быть аннулировано. В частности, причиной могут стать предоставление недостоверных сведений, повторное включение в квоту, неприбытие в регион переселения в течение трех месяцев или неоднократное нарушение миграционного законодательства.

Аннулирование квоты повлечет утрату права на государственные меры поддержки, включая субсидии и социальные выплаты, предусмотренные для добровольных переселенцев.

Также законом установлены дополнительные основания для отказа работодателям в получении субсидий на трудоустройство. В их числе — задолженность по заработной плате и налогам, неполный пакет документов, отсутствие сведений о трудовых договорах в единой системе учета и несоответствие представленных документов требованиям законодательства.