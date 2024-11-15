Пенсионную систему Казахстана хотят изменить: что предлагают эксперты





В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана обсудили возможные изменения пенсионной системы. Заседание специальной рабочей группы прошло под председательством главы ведомства Аскарбека Ертаева с участием представителей госорганов, экспертов и профильных организаций.

Одним из ключевых вопросов стала презентация сингапурской модели пенсионной системы. Она предполагает формирование обязательного пенсионного капитала, часть которого граждане смогут использовать еще до выхода на пенсию — на покупку жилья, оплату образования, медицинских услуг или инвестиции. При этом пенсионные накопления предлагается распределять между тремя счетами, один из которых предназначен для решения жилищных вопросов на льготных условиях.

Во время обсуждения эксперты обратили внимание, что предложенная модель требует дополнительной оценки с точки зрения защиты интересов социально уязвимых категорий населения. Речь идет, в частности, о людях с инвалидностью и семьях, воспитывающих детей с инвалидностью.

Кроме сингапурской модели, рабочая группа рассматривает и другие варианты модернизации пенсионной системы.

Так, Государственный фонд социального страхования предложил ввести механизм социальной пенсионной выплаты, размер которой будет зависеть от среднего дохода гражданина по отношению к медианной заработной плате, а также от продолжительности участия в системе обязательного социального страхования. Предполагается, что такой подход усилит солидарную составляющую пенсионной системы.

Еще одну модель представил Единый накопительный пенсионный фонд. Согласно предложению, 4% обязательных пенсионных взносов работодателя будут перечисляться на индивидуальный пенсионный счет гражданина, а еще 1% — направляться в солидарный страховой компонент. Это позволит объединить накопительный механизм с системой пожизненных страховых выплат.

В Министерстве труда подчеркнули, что все представленные инициативы находятся на стадии экспертного обсуждения. Окончательные решения будут приниматься после комплексной оценки их социальной справедливости, финансовой устойчивости и возможного влияния на различные категории граждан.

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