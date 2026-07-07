Обязательная автостраховка в Казахстане стала дороже





Стоимость обязательного автострахования для владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС) в Казахстане в 2026 году в среднем выросла на 14%. Об этом сообщили в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, передает lsm.kz

В ведомстве пояснили, что цена страхового полиса рассчитывается индивидуально для каждого водителя. На нее влияют базовая страховая премия, возраст и водительский стаж, тип и возраст автомобиля, регион регистрации, а также страховая история по системе бонус-малус.

Базовая страховая премия в 2026 году составляет 1,9 МРП, или 8 217,5 тенге. При этом в агентстве отметили, что порядок расчета стоимости полиса не изменился. Однако с начала года были обновлены коэффициенты системы бонус-малус, благодаря чему для начинающих водителей страховка стала дешевле примерно в 1,5 раза: коэффициент для них снизили с 1,8 до 1,2.

На рост стоимости полисов повлияли два фактора. Во-первых, размер месячного расчетного показателя увеличился на 10% — до 4 325 тенге. Во-вторых, региональные поправочные коэффициенты, которые ежегодно пересматриваются с учетом уровня аварийности, в среднем выросли еще на 4%. В результате средняя стоимость автостраховки достигла 23 870 тенге.

Больше остальных за полис платят молодые водители в возрасте до 25 лет со стажем менее двух лет, а также владельцы автомобилей старше семи лет. Кроме того, стоимость страховки зависит от класса бонус-малус: чем больше аварий по вине водителя, тем выше цена полиса. Так, для водителей с классом М2 средняя страховая премия составляет около 92 тысяч тенге, тогда как минимальная стоимость доступна обладателям максимального 13-го класса.

Размер страховых выплат определяется характером ущерба и установленными законом лимитами. За повреждение одного автомобиля можно получить до 600 МРП (2,595 млн тенге), а при ущербе имуществу нескольких потерпевших — до 2 000 МРП (8,65 млн тенге). Аналогичный максимальный размер предусмотрен и для компенсации вреда жизни и здоровью пострадавших.

При незначительных авариях водители могут оформить страховую выплату по европротоколу без вызова полиции, если сумма ущерба не превышает 100 МРП, или 432 500 тенге.

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