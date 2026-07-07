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До +38 градусов: в Костанайской области сохранится сильная жара

— Сегодня, 18:12
Изображение для новости: До +38 градусов: в Костанайской области сохранится сильная жара

pixabay.com


Во вторник в Костанайской области ожидается жаркая погода. На западе и севере региона прогнозируются дождь и гроза.

Ветер юго-восточный, 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит +17…+22 градуса, днем ожидается сильная жара — от +30 до +35 градусов, а на юге области воздух прогреется до +38 градусов.

В Костанае осадков не прогнозируется. Ожидается переменная облачность, ветер юго-восточный 3–8 м/с. Ночью температура воздуха составит +18…+20 градусов, днем — +33…+35 градусов.



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