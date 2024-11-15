МВД Казахстана: мошенники сменили тактику, но казахстанцы стали реже попадаться на уловки





В Казахстане с начала года количество интернет-мошенничеств сократилось на 7%. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел, отметив, что борьба с киберпреступностью остается одним из приоритетных направлений работы.

По словам заместителя начальника Департамента по противодействию киберпреступности МВД Алибека Оразалы, правоохранителям удалось не только повысить раскрываемость подобных преступлений, но и вернуть потерпевшим 4,8 млрд тенге. Совместно с Национальным банком также удалось предотвратить незаконный вывод еще 2,6 млрд тенге.

Большую роль в противодействии мошенникам играет сотрудничество с операторами связи. Благодаря этому было заблокировано более 150 млн мошеннических звонков. Кроме того, совместно с зарубежными коллегами ликвидированы несколько международных мошеннических call-центров, задержаны десятки их участников, похищавших деньги казахстанцев. Также пресечена работа интернет-ресурса, через который незаконно распространялись персональные данные граждан.

В МВД отметили, что активно взаимодействуют и с крупнейшими интернет-платформами. Это позволяет быстрее выявлять злоумышленников, распространяющих ложную информацию, совершающих мошенничества и другие преступления в отношении жителей страны.

Несмотря на развитие технологий защиты, полицейские напоминают: главной защитой от мошенников остается внимательность самих граждан. Казахстанцев призывают не сообщать никому коды из SMS, реквизиты банковских карт и не устанавливать приложения по просьбе незнакомцев, даже если те представляются сотрудниками банков, операторов связи или государственных органов.

Если разговор вызывает хотя бы малейшие сомнения, в МВД рекомендуют сразу прекратить звонок, самостоятельно связаться с организацией по официальному номеру и сообщить о подозрительном случае в полицию.

Также в ведомстве продолжают проводить профилактическую работу: информацию о новых схемах мошенничества и правилах цифровой безопасности публикуют на популярных интернет-площадках страны.

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