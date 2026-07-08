Лето с характером: что готовит июль жителям Костанайской области?





Июль в Костанайской области ожидается умеренно жарким, но дождливым. По прогнозам синоптиков, на большей части региона выпадет осадков больше климатической нормы. Исключением станут лишь южные районы области. Такая погода связана с влиянием глубоких и малоподвижных циклонов.

По словам начальника отдела метеопрогнозов РГП «Казгидромет» по Костанайской области Антонины Шибаршиной, наиболее прохладной станет первая декада месяца.

«Наиболее прохладная погода ожидается в первой декаде. Ночные температуры +8…+13, днём воздух прогреется до +20…+25. Жаркая погода, очень даже сильно жаркая погода предполагается в середине месяца, в начале третьей декады. Температуры дневные будут повышаться до +32…+37 градусов», — рассказала она.

Несмотря на жару, практически весь месяц будут сохраняться дожди, грозы, местами град и усиление ветра. По словам синоптиков, солнечная погода днем вполне может смениться вечерним ливнем.

«В этом году как-то лето, такая закономерность выявилась редкая, что у нас погоду формируют очень глубокие циклоны, и они малоподвижны. Поэтому они довольно долго формируют погоду в нашей области, и по всей области проходят довольно интенсивные осадки», — отметила Антонина Шибаршина.

В завершение специалист дала и простой совет жителям региона:

«Поэтому что, зонтики при себе иметь.»

По предварительным прогнозам, август будет более спокойным. Последний месяц лета ожидается теплым и преимущественно сухим: температура воздуха окажется на один-два градуса выше нормы, а количество осадков будет соответствовать средним многолетним значениям.

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