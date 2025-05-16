Летом — не отдыхать, а зарабатывать: как школьники благоустраивают города





Почти два десятка лет в Лисаковске реализуется программа «Жасыл ел». В этом году в летнем трудовом сезоне участвуют 90 школьников и студентов, которые занимаются благоустройством города.

Как рассказала специалист Молодежного ресурсного центра Лисаковска Галия Бейсембина, за работой участников программы постоянно следят кураторы.

«Мы непосредственно всегда держим с ними связь. Мы видим фронт их работы, приезжаем, смотрим. Постоянно куратор данных ребят нам присылает фотографии их работы. Мы видим только лишь положительные отзывы. Ребятам также предоставляется форма — кепки, футболки, которые остаются у них. За это не требуется никакая оплата. Это за счет бюджета. Перчатки, конечно, это все выдается ребятам», — отметила она.

В этом году к программе впервые присоединились подростки из поселка Октябрьский. Для них было предусмотрено по три рабочих места на каждый летний месяц.

По словам акима поселка Ерлана Бектанова, школьники выполняют посильную работу по благоустройству.

«Ребята выполняют работу по санитарной очистке и благоустройству, то есть по прополке цветов, поливу. Работают хорошо, фронт работы мы им предоставляем. Так как они несовершеннолетние, тяжелый труд мы, конечно, не используем», — сказал он.

Ученик 9 класса Октябрьской школы Султанали Алимбаев признался, что уже не первый год подрабатывает летом. Однако впервые решил вступить в трудовой отряд «Жасыл ел».

«Во-первых, ты зарабатываешь деньги, во-вторых, ты приводишь в достойный, хороший вид свой населенный пункт, и, в-третьих, это социализация — ты учишься общаться с другими людьми и выполнять работу вместе с ними», — поделился школьник.

Сейчас в Октябрьском работает уже вторая смена молодежного отряда. По словам участника программы Эльнура Амандыкова, условия труда ребят полностью устраивают.

«Мы выходим с 8 утра до 3 часов дня. Есть час на обед, время которого мы выбираем сами. Это хороший заработок, полезное дело и возможность иметь собственные деньги», — рассказал он.

В акимате отмечают, что помощь участников «Жасыл ел» сегодня особенно востребована. Количество общественных работников в поселке сократилось с 20 до 7 человек, поэтому молодежные трудовые отряды помогают поддерживать чистоту и порядок на территории населенного пункта.

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