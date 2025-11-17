В КГД объяснили, почему административная амнистия не распространяется на часть налоговых штрафов





В Комитете государственных доходов объяснили, почему административная амнистия не распространяется на все налоговые правонарушения, передает informburo.kz

Как сообщил руководитель юридического управления КГД Диас Ахметов, амнистия, проводимая по линии Министерства финансов, может затронуть 2370 граждан. Общая сумма подлежащих списанию штрафов составляет 298,4 млн тенге.

По его словам, некоторые категории штрафов не включены в амнистию, поскольку ранее по ним уже применялись аналогичные меры. Повторное списание, отметил представитель КГД, поставило бы налогоплательщиков в неравные условия с теми, кто уже воспользовался предоставленными ранее послаблениями.

Кроме того, под амнистию не подпадают штрафы за нарушения, которые причиняют существенный ущерб экономике. Речь идет, в частности, о сокрытии объектов налогообложения и уклонении от исполнения налоговых обязательств.

Ранее в Комитете государственных доходов сообщали, что административная амнистия не будет распространяться на отдельные виды налоговых правонарушений.

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