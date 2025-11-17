Школьная медицина по-новому: что изменится для детей и родителей в Казахстане





Министерство здравоохранения Казахстана меняет систему медицинского сопровождения школьников. Новый стандарт школьной медицины направлен на повышение качества профилактических осмотров и раннее выявление заболеваний у детей, сообщает rus.baq.kz

Одним из главных нововведений станет перевод результатов медицинских обследований в цифровой формат. Это позволит врачам и родителям быстрее получать информацию о состоянии здоровья ребенка, а также обеспечит сохранность данных обследований.

Если во время профилактического осмотра у школьника выявят заболевание или факторы риска, для него разработают индивидуальный план дальнейшего наблюдения и лечения. Контролировать выполнение рекомендаций врачей будет школьная медицинская сестра. Родители смогут своевременно получать информацию о результатах обследований и необходимых дополнительных консультациях.

Еще одним этапом реформы станет обучение более двух тысяч школьных медсестер современным методам проведения профилактических осмотров. Они будут участвовать в обследовании детей совместно с хирургами, офтальмологами, оториноларингологами и стоматологами.

Как отметила директор Департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Магрипа Ембергенова, сегодня важно не только проводить профилактические осмотры, но и обеспечить их высокое качество за счет подготовки медицинских работников и оснащения их современным диагностическим оборудованием.

В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что новый стандарт позволит своевременно выявлять заболевания у школьников и начинать лечение на ранних стадиях.

До +40 градусов: Костанайскую область накроет сильная жара В Костанайской области сохранится жаркая погода. По прогнозу синоптиков, на западе и севере региона ожидаются...

Опасная неделя на дорогах: в Костанайской области произошло 13 ДТП За минувшую неделю в Костанайской области зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий травмы получили...