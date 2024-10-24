В Казахстане с начала года из-за нахождения на путях людей, животных и различных предметов машинистам пришлось прибегнуть к экстренному торможению 1 684 раза, передает Rail-news.kz.

В 74 случаях наезда на людей избежать не удалось, и больше половины из них – со смертельным исходом.

За попытки перейти железнодорожные пути в неустановленных местах к административной ответственности привлечены 35 607 человек.

«Чтобы избежать травматизма в зоне повышенной опасности, железнодорожники совместно с транспортными полицейскими ведут разъяснительную работу с населением и учащимися учебных заведений. Только в течение 2024 года проведено 14 593 профилактических мероприятия. Убедительно призывают соблюдать правила безопасности и пересекать железнодорожные пути в установленных местах, пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами — тоннелями, мостами», — говорится в сообщении компании.

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