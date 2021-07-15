Более 70 тысяч человек получили выплаты в связи с потерей работы в РК

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Число получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования составило 70,3 тысяч человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК. При этом, в ведомстве добавили, что 47 тысячам гражданам выплата была назначена впервые именно в 2021 году.
«В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40 процентов от потерянного дохода», — проинформировали в Минтруда.
Для назначения выплаты уволенному работнику необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz;
- в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;
- заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;
- в течение одного дня центр занятости населения (далее – ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
- если работа не найдена, в течение рабочих трех дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).
Также сообщается, что при наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон sms-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на sms-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
Социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
Как сообщалось ранее, для упрощения процедур регистрации безработных и облегчения получения государственных услуг по поддержке занятости Министерством труда и социальной защиты населения РК запущен функционал по дистанционному оказанию услуг центров занятости населения посредством Электронной биржи труда (далее – ЭБТ).
«В «личном кабинете» на ЭБТ казахстанцы могут встать на учет как лицо, ищущее работу либо безработный и отслеживать все этапы регистрации. После получения статуса безработного граждане (участники системы социального страхования) могут так же в онлайн режиме на ЭБТ отправить заявку на социальную выплату по потере работы и самостоятельно выбрать вакансии на рабочие места, субсидируемые государством – молодежную практику, социальные рабочие места, общественные работы. Для получения вышеуказанных услуг в онлайн режиме необходимо пройти регистрацию на ЭБТ, воспользовавшись электронной цифровой подписью», — рассказали в ведомстве.
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