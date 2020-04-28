Более 70 улиц отремонтируют в Костанае

В Костанае расширили список улиц, которые в этом году будут отремонтированы. Всего обновить дорожное покрытие планируют на 74 улицах города, это 70 км дорог. Планы по ремонту изменились после комиссионого осмотра участков, на которые больше всего жаловались костанайцы. Власти добавили несколько улиц и увеличили финансирование, сообщает alau.kz

Этой весной кронировать деревья в городе не будут. Работы перенесут на осень. Но вот ремонт дорог пройдет по плану. Сезон уже начался и комиссионный осмотр улиц завершен, так что подрядчики приступили к работам. Причем начали сразу на нескольких участках города. Кстати, там, где из-за ремонта были вырублены деревья, обещают восполнить ещё большим количеством зелёных насаждений. К примеру, на Аль-Фараби под сруб попали 80 деревьев, но вместо них должны появиться 420.

«На сегодняшний день закрыты у нас 4 участка дорог. Это у нас Каирбекова в границах Орджоникидзе-Кубеева реконструкция данной улицы идет, Аль-Фараби от Перонной до Майлина, закрыта Алтынсарина в двух участках, от Баймагамбетова до Хакимжанова и от Фролова до Дощанова и четвертый участок в границах Арыстанбкеова в границах Волынова-Чкалова»,- говорит руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог акимата Костаная Наурзбай Мусин.

Несколько из этих проектов переходящие. Среди них крупный проект по реконструкции улицы Чкалова в границах от проспекта Абая до Гашека. Здесь на половине участка уже уложили дорожное покрытие, установили светофор и бордюры, но вот на втором отрезке Маяковского-Гашека работы только начались. Сколько точно времени займет ремонт, пока не ясно.

«Вошли в список все улицы, которые были и в СМИ, и недовольство жителей было. Это у нас Мауленова, после обследования Дощанова, Спортивная»,- сказал Наурзбай Мусин.

Что касается улицы Мауленова, то здесь планировалась полная реконструкция. Но на составление плана и подготовку документации могло уйти несколько лет, а участок этот довольно проблемный. Поэтому в ЖКХ решили провести здесь средний ремонт. Отремонтируют и улицы Касымканова, Восточная, Шипина, Рабочая, Геологическая. В целом в этом году дорожное покрытие обновят на 74 улицах. Хотя изначально список был гораздо меньше, но после обследования его значительно увеличили.

«Из них 8 реконструкций, потом охватим средним ремонтом 10 улиц и методом ресайклирования 56 улиц. В общем на данный вид работ выделено. 10,8 млрд тенге. Это всего охватить 70 км улиц, с учетом грунтовых, средний и реконструкция»,- сообщил Наурзбай Мусин.

Будет продолжен ремонт на 38 улицах с грунтовым покрытием. В жилом массиве Костанай 2, «Киевский», «Корейский» , в жилом массиве «Амангельды» и подъездные пути в жилом массиве Дружба, мкрн «Алтын-Арман» и другие. В целом все эти участки улиц планируют отремонтировать до конца этого года, точнее до первого снега.

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