Более 80 человек эвакуированы из снежных заносов костанайскими спасателями

Более двух десятков машин, и более 80 человек спасены и эвакуированы из снежных заносов костанайскими спасателями с начала зимы. В регионе ожидается ухудшение погодных условий.

В связи с этим сотрудники ДЧС региона решили напомнить о том, какие правила безопасности необходимо соблюдать в такой период.

С ноября 2021 года, в связи с ухудшением погодных условий на территории Костанайской области уже 15 раз закрывались дороги республиканского значения и более 40 раз областного. Как говорят сотрудники ДЧС, своевременно принятые меры позволили не допустить массовых заторов автомашин на дорогах. Всего, совместно с сотрудниками департамента полиции, было выставлено 108 блокпостов, для чего ДЧС задействовало более 60 единиц техники и 100 человек личного состава.

«Не смотря на предупреждение имеют место факты выезда граждан из населенных пунктов на автомобилях в непогоду. За истекший период силами и средствами Департамента из снежных заносов вызволено 22 единиц техники, спасены 53 и эвакуированы в безопасные места 30 человек, в том числе 5 детей», — говорит замначалника ДЧС по Костанайской области Азамат Оримбаев.

Также спасатели транспортировали 9 человек, в том числе двоих детей, в медицинские учреждения из отдаленных населенных пунктов. Во всех операциях по спасению и перевозке были задействованы десятки единиц техники, и еще больше сотрудников. Чтобы не допустить гибель людей и минимизировать последствии ЧС зимнего периода, в ДЧС рекомендуют соблюдать простейшие правила безопасности.

«Отправляясь зимой в дорогу необходимо следить за изменениями погоды, прослушивая метеорологические сводки или наблюдая окружающую природу. Не игнорируете СМС оповещение. Собираясь в путь, заблаговременно зарядите аккумуляторную батарею средств связи, аварийных фонарей и других средств подачи сигнала», — отметил замначальника.

Спасатели рекомендуют при выезде в дорогу предупредить об этом знакомых о предпологаемом времени прибытия, и держать постоянную связь, сообщая о маршруте движения. Категорически не допустимо разделение группы, отклонение от дороги. Необходимо постоянно искать ориентиры, такие как кромка дороги, асфальта, указатели километража, и другие дорожные знаки.

«Не пренебрегайте лишней одеждой, старайтесь не ходить в одиночку. Не прокладывайте новых дорог, не срезайте углы. Помните, прямая дорога – не всегда самая короткая, всегда будьте готовы к тому, что погода ухудшится, а дорогу замести», — отметил Азамат Оримбаев.

Отдельные рекомендации есть и для водителей. Среди них обязательное наличие в автомобиле запаса ГСМ в канистре, теплых вещей, парафиновых свечей для поддержания тепла в салоне, запасная батарея к телефону. Так же в дорогу советуют приобрести паяльную лампу, трос и лопату.

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