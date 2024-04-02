Более 80 фур, завезённых по поддельным документам, изъяли в Костанайской области

Досудебное производство по факту незаконной постановки на учет 83 большегрузных автомобиля без уплаты сбора за их первичную регистрацию начато департаментом АФМ по Костанайской области. Ущерб государству составляет 591 млн тенге.

В рамках масштабной проверки, начатой по всей стране, установлено, что ряд жителей Костанайской области в период 2020-2023 годов, ввозили из Европы на территорию Казахстана седельные тягачи, используя для постановки на специальный учет поддельные техпаспорта иностранных государства, в которых отражены недостоверные сведения о годе выпуске. Это дало возможность уменьшить размер сбора за первичную регистрацию с 7 млн тенге до 700 тысяч.

Согласно Налогового кодекса сумма, подлежащая уплате за седельные тягачи с фактической датой выпуска составляла бы от 2500 МРП, однако используя поддельные документы, подозреваемые оплачивали 350 МРП.

В ходе проведенных обыскных мероприятий по месту жительства и в офисе подозреваемых обнаружены и изъяты: международные товаротранспортные накладные, счета-фактуры и квитанции об оплате таможенных пошлин, договоры по приобретению транспортных средств, декларации. С санкции суда наложен арест на вышеуказанные автомашины, а также на имущество подозреваемых на сумму около 1 млрд тенге.

Досудебное расследование продолжается.

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