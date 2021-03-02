Более 80 превышений скорости зафиксировано у гражданина Кыргызстана в Костанайской области

В конце февраля сотрудниками отдела административной практики департамента полиции Костанайской области и патрульными полицейскими в ходе проведения ОПМ «Борышкер» на территории областного центра остановлена автомашина марки «Toyota Estima» под управлением 33-летнего гражданина Кыргызстана.
Установлено, что у мужчины имеется 88 нарушений скоростного режима, зафиксированные автоматическими средствами фиксации на общую сумму 1 миллион 843 тысячи 995 тенге. Выдано 52 действующих предписания на сумму 1 миллион 122 тысячи 350 тенге, в порядке сокращенного производства составляет 561 175 тенге.
Также установлено, что данный гражданин имеет документ вид на жительства в РК с 2015 года, однако согласно ст.73 Закона РК « О дорожном движений» водитель должен был поменять водительское удостоверение выданное в Кыргызской Республике по истечении 60 дней с даты получения документа вида на жительсва в РК.
Водитель привлечен к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления и наложен административный штраф в размере 20 МРП (58340 тенге), в сокращенном порядке 29170 тенге.
На сегодняшний день все штрафы оплачены, мужчина воспользовался 50% скидкой в сокращенном порядке.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области