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Более 80 тысяч медицинских перчаток пытались вывезти из Костанайской области

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Согласно п.6 распоряжения Премьер-Министра РК от 29 января 2020 года «О мерах по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан», приказу Председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК от 20 февраля 2020 года введен запрет вывоза средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Вместе с тем, по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при взаимодействии с органами пограничной службы и государственных доходов задержано автотранспортное средство, вывозившее СИЗ.

В ходе обыска обнаружена 41 коробка медицинских перчаток (80 400 штук) без соответствующих документов.

Материалы по данному факту направлены в органы государственных доходов для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Также будет решен вопрос о передаче медицинских изделий в уполномоченный орган.

 

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