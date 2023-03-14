Более 80 тысяч жителей Костанайской области в течение года не совершили ни единого платежа в ОСМС

Система социального медстрахования работает в Казахстане с 2020-го года, а платежи в нее являются обязательными для всех.

При этом 135 тысяч жителей Костанайской области являются не застрахованными, а 80 тысяч и вовсе в течение года не сделали ни одного взноса. В большинстве случаев люди без страховки — это самозанятые.

«В июле прошлого были приняты изменения в закон об обязательном медицинском страховании, которые предусматривают альтернативный способ участия в ОСМС. Теперь не застрахованные граждане могут воспользоваться удобным и выгодным способом, получить статус застрахованности — это оплатить взносы в качестве самостоятельного плательщика за текущий и 11 последующих месяцев», — сообщил директор филиала по Костанайской области НАО «ФСМС» Батырбек Нургалиев.

Однако и это не улучшило ситуацию. Оплачивать взносы самостоятельные плательщики не спешат. С сентября по февраль новым способом воспользовалась всего тысяча человек. По не знанию закона, статус застрахованности могут потерять и женщины в декрете, у которых есть ИП.

«Лица, которые у нас находятся в декретном отпуске, не работающие лица, освобождаются от уплаты взносов. За них уплачивает государство. Но здесь хотелось бы сказать, что налоговый режим действующего ИП предусматривает обязательную уплату взносов на медстрахование. Соответственно ИП освобождается от уплаты взносов только в том случае, если его деятельность официально приостановлена, либо ИП ликвидировано», — сказал Нургалиев.

Рассказали представители фонда и еще об одном нюансе. Касается он тех, кто оплачивает страховку единым совокупным платежом. Многие опираясь на закон, которым руководствуются бухгалтеры организаций, оплачивают взнос в ОСМС ближе к 25-му числу. В таком случае страховка действует лишь до первого числа следующего месяца. Поэтому они должны либо делать платеж на месяц вперед, либо в первых числах текущего.

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