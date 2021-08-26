Более 800 тысяч тенге получили учителя-победители конкурса в Костанайской области

Денежные сертификаты, благодарственные письма и почетные грамоты. Лучших учителей Костанайской области традиционно наградили по итогам августовской конференции. Отметили и восьмерых победителей областного конкурса, которые получили звание «Лучший педагог», и теперь они будут представлять наш регион на республиканском уровне.

Лучших учителей и работников сферы образования по итогам августовской конференции наградили денежными сертификатами, грамотами и благодарственными письмами. Поздравила и вручила награды заместитель акима области Бахыт Есимова, которая отметила, что педагог имеет важную роль в жизни каждого человека.

«Перед системой образования и педагогами стоит ряд задач — это повышения качества образования и востребованности наших выпускников, развитие способности учащихся в науке, культуре, спорте, непрерывное образование и профессиональный рост и повышение статуса педагога. Очень рады, что в 2,5 раза увеличились магистры, мы понимаем важность

непрерывного обучения. Действительно сейчас сфера образования очень мобильная»,- отметила Бахыт Есимова.

Еркебулана Тулегенова сегодня наградили денежным сертификатом на 875 тысяч тенге. Он стал одним из 8 победителей ежегодного областного педагогического конкурса.

«Эта награда стала наверное какой-то именитой датой, которая показала, что мой труд был не напрасный, а именно это то, к чему я стремился. Как только я вступил на образовательную деятельность у меня была поставлена цель получу грант от директора, управления образования города области, министра образования. На данном этапе грамоту от управления образования я получил, остается только от министра»,- рассказывает преподаватель специальных дисциплин «Костанайского высшего политехнического колледжа» Еркебулан Тулегенов.

Всего к награждению представили 21 человека, руководитель управления образования Зауре Байменова также поздравила педагогов, отметив, что сегодня для учителей созданы все условия для работы и развития, а также пожелала им успехов в новом учебном году.

«В свою очередь радует то, что каждый педагог старается повысить качество своей работы, как растет у нас материальная поддержка, так и должно повышаться качество знаний детей. Сегодня в зале присутствуют лучшие из лучших, это и представитель дошкольных организаций, среднего образования, профессионально технического образования и в преддверии нового учебного года хочется всем вам пожелать успехов, крепкого здоровья, успехов в достижении всех целей и задач»,- отметила Зауре Байменова.

Александр Пэк учитель биологии и географии из Аркалыка, также получил звание » Лучший педагог». Александр признается, что рад этой победе, а вдохновляют его ученики.

«Хочу сказать, что работаю учителем уже 11 лет и к этой награде шел довольно долго, и самое главное в работе, то что мне повезло работать в замечательном коллективе, и те ребята с которыми мы приходим к победам они нереально умные, талантливые их непрерывная тяга к знаниям воодушевляет»,- рассказывает учитель биологии и географии гимназии имени И.Алтынсарина г. Аркалык Александр Пэк.

Наградили и отделы образования, так по итогам рейтинга работы Костанайский район получил сертификат на сумму 2 миллиона 100 тысяч тенге, а отдел образования города Костанай — 2,5 миллиона тенге.

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