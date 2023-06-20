Более 8000 пачек нелегальных сигарет изъяли на центральном рынке Костаная

Фото департамента государственных доходов по Костанайской области
На центральном рынке города Костанай, в ходе проверочных мероприятий, сотрудники управления государственных доходов по Костанаю пресекли реализацию табачных изделий без средств идентификации.
Продукция была произведена в Узбекистане. Общее количество изъятой контрафактной продукции иностранного производства (Fast, Malboro, Oris, Oscar, Корона, Mancester) составило 8 160 пачек.
По выявленным фактам возбуждено административное производство, материалы направлены в суд.
По сведениям департамента госдоходов по Костанайской области, всего с начала текущего года в области выявлено и изъято более 218,9 тысяч пачек нелегальных сигарет.
В департаменте также напомнили, что с октября 2020 года все импортированные сигареты должны маркироваться средствами идентификации до ввоза на территорию Казахстана.