Более 82 тысяч казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы

C начала года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 82,1 тыс. человек, при этом 10 489 гражданам выплата назначена в октябре текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Для назначения выплаты в период карантина уволенному работнику необходимо:

— авторизоваться на портале Egov.kz;

— в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

— заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП; — в течение одного дня центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;

— если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).

При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

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