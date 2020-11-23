Более 82 тысяч казахстанцев получили выплаты в связи с потерей работы

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C начала года численность получателей социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) составила 82,1 тыс. человек, при этом 10 489 гражданам выплата назначена в октябре текущего года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
В соответствии с действующим законодательством, уволенные работники получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.
Для назначения выплаты в период карантина уволенному работнику необходимо:
— авторизоваться на портале Egov.kz;
— в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;
— заказать услугу онлайн, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП; — в течение одного дня центр занятости населения (ЦЗН) по месту жительства заявителя предложит вакансии;
— если работа не найдена, в течение рабочих 3 дней дистанционно будет присвоен статус безработного (при необходимости, для сбора дополнительной информации с заявителем свяжется сотрудник ЦЗН).
При наличии сведений о регистрации в качестве безработного информационная система МТСЗН направит на мобильный телефон SMS-сообщение на согласие оказания услуги по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. В случае согласия необходимо ответить на SMS-сообщение. Выплата будет назначена автоматически.
Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.
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