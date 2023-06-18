Более 90 тыс. человек получают компенсацию за потерянный доход в Казахстане

Лишившись официальной работы, казахстанец может рассчитывать на назначение соцвыплат по потере дохода. Сколько граждан их получают, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сообщает nur.kz

Если казахстанец работает официально, то его работодатель платит за него налоги и отчисления, в том числе и в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Именно из этого фонда и будет получать социальные выплаты гражданин, если он попадет в какую-либо тяжелую жизненную ситуацию, например, станет безработным. По последним данным, в Казахстане насчитывается порядка 453,5 тыс. безработных граждан. Некоторые из них имеют право на получение соцвыплат из ГФСС по потере работы.

Как сообщили в Минтруда, по состоянию на 1 июня 2023 года численность получателей данной компенсации составила 94,4 тыс. человек, при этом 81,7 тыс. гражданам она была назначена именно в этом году. По закону потерявшие работу казахстанцы получают социальные выплаты по потере работы от одного до шести месяцев в размере до 45% от потерянного дохода. Размер и срок выплат зависит от стажа участия в системе обязательного страхования. Как ранее рассказывали в ГФСС, средний размер выплаты по итогам мая 2023 года составил 50 762 тенге .

Как начать получать выплаты

Чтобы начать получать социальные выплаты, казахстанцу нужно доказать государству, что он остался без работы, но при этом сделал все возможное, чтобы найти новую. Для этого сначала необходимо зарегистрироваться в качестве безработного.

В данный момент эту услугу можно получить онлайн через сайт Электронного правительства или через Электронную биржу труда.

Как зарегистрироваться через eGov:

авторизоваться; в разделе «Трудоустройство и занятость» выбрать услугу «Регистрация лиц, ищущих работу»;

заказать услугу, заполнив все поля, и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение одного дня центр занятости населения предложит вакансии;

если работа не найдена, в течение 3 рабочих дней заявителю будет присвоен статус безработного.

Как это сделать через биржу труда, мы подробно рассказывали здесь. После регистрации безработный казахстанец получит SMS-сообщение, в котором ему предложат услугу по назначению выплаты из ГФСС в проактивном формате. На сообщение нужно ответить согласием, в результате чего соцвыплата будет назначена автоматически.

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