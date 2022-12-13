Более 900 миллионов тенге алиментов, штрафов и налогов должны оплатить костанайцы

Сотрудники городской прокуратуры и частные судебные исполнители борются со злостными неплательщиками путем поквартирных рейдов. За две недели им удалось взыскать с алиментщиков — 12 миллионов тенге, и в доход государства — 11 миллионов тенге.

Сотрудники городской прокуратуры совместно с частными судебными исполнителями продолжают бороться со злостными неплательщиками алиментов, а также штрафов и налогов. Используют для этого разные меры, одна из действенных — поквартирный обход. За две недели с 28 ноября им удалось взыскать в доход государства 11 миллионов тенге, и 12 миллионов с должников по алиментам. По адресу Мауленова 35 проживает как раз один из должников по алиментам, поговорить с ним не удалось, его не оказалось дома.

«Ему сейчас будет оставлена повестка, в назначенное время и дату. В случае не обращения во время, будет привлекаться к административной ответственности, за неявку к судебному исполнителю»,- говорит частный судебный исполнитель Арман Касимов.

Всего по Костанаю алиментщики задолжали более 400 миллионов тенге. Задолженность по штрафам и налогам — более 500 миллионов тенге. Наведались к должнице, которая выбросила мусор в неположенном месте. Но наложенный за это на неё штраф она так и не оплатила. Правонарушение произошло ещё в феврале 2021 года.

«Я вам копию сейчас дам, вашего этого постановления. Вам надо будет к нам подъехать. На этой неделе я вас жду. Постараюсь. Потому, что я ваши банковские счета все заблокирую. Для того, чтобы разблокировать, вам надо приехать к нам предоставить справку с места работы, и выписку банковского счета»,- говорит Арман Касимов.

Оплатить задолженность женщина пообещала в ближайшее время. В противном случае должник будет привлекаться к ответственности. По словам сотрудников прокуратуры, за время рейдовых мероприятий с 28 ноября, нескольких уже привлекли. Все они должники по алиментам.

«Привлечено к административной ответственности 8 должников из них 5 к административному штрафу на сумму 229 тысяч тенге, и трое к административному аресту .Цель данного мероприятия направленно на взыскание задолженности перед государством и детьми. Обращаем внимание должников, на своевременное погашение долгов. В случае не погашения долгов будут приниматься меры по привлечению к установленной законом ответственности»,- говорит старший прокурор прокуратуры Костаная Асель Жусупова.

Подобные мероприятия сотрудники прокуратуры и частные судебные исполнители планируют проводить регулярно.

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