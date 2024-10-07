Министерство обороны подготовило постановление правительства «О призыве офицеров запаса на воинскую службу», сообщает Zakon.kz.

«Призвать в установленном законодательством порядке в 2025 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава», – говорится в документе.

В частности, планируется призвать на службу в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования 915 человек:

Вооруженные силы РК – 700 человек;

Пограничная служба КНБ РК – 80 человек;

Национальная гвардия МВД РК – 131 человек;

МЧС РК – четыре человека.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 октября.

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