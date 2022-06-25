Более 900 случаев неизвестного гепатита у детей выявлено в 33 странах – ВОЗ

Число возможных случаев гепатита неизвестного происхождения у детей выросло до 920. Об этом 24 июня сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на EADaily.

«По состоянию на 22 июня 2022 года 33 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о 920 возможных случаях тяжелого острого гепатита неизвестной этиологии у детей», — говорится в сообщении ВОЗ.

По данным ВОЗ, 18 заболевших детей скончались, в 45 случаях понадобилась пересадка органов. Сообщается, что половина случаев гепатита неизвестного происхождения была выявлена в странах Европы.

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