Более двух месяцев жители домов в микрорайоне Наурыз остаются без горячей воды

Два с половиной месяца жители двух домов в микрорайоне Наурыз остаются без горячей воды. Причиной тому стал порыв, который выявили в ходе весенней опрессовки в городе. А вот устранять его в теплокомпании отказались.

Жители двух домов в микрорайоне Наурыз уже два с половиной месяца живут без горячей воды. Во время весенней опрессовки в том районе был выявлен порыв трубопровода, устранение которого затянулось. Когда во всём городе горячая вода уже появилась, жителей этих домов к услуге так и не подключили. После чего люди обратились с вопросами в теплокомпанию. Там им сообщили, что порыв устранять не будут, так как поврежденный участок трубы не стоит на их балансе. Жильцы были удивлены, так как домам уже 10 лет, а выяснилось это только сейчас.

«Вот эта теплотрасса, которая идет до нашего дома — это примерно 100 метров, она на балансе не стоит. Когда я сказал об этом мне в акимате, и в ктэк сказали, чтобы мы поставили на свой баланс. На баланс мы ставить не будем — это не положено, первое. Второе такую теплотрассу мы просто не осилим, при любых обстоятельствах», — говорит председатель ПТ «Наурыз 6В» Серик Кульчиков.

Теплокомпания предложила людям устранять порыв самостоятельно. Теплотрасса проходит через дорогу по улице Маяковского. Жильцы с этим не согласились, и на прошлой неделе обратились в редакцию телекомпании Алау. Чтобы разобраться в ситуации, мы направили официальный запрос в ГКП «КТЭК». После этого, как рассказал Серик Кульчиков, вчера приехала на место порыва техника тепловиков, и устранили его. В письменном ответе теплокомпания отмечает, что из-за отсутствия средств у простого товарищества, которое создано в домах, они пошли на встречу жильцам, и провели работы за счет компании. А горячее водоснабжение будет восстановлено после проведения гидравлических испытаний в городе, то есть 25 августа.

«Вот мне интересно, как принимали эти два дома? И как они подключали трубу не имея документации? Я когда обратился, мы пошли я поднял все документы нету ни в электронной форме, ни в письменной. Они прокол сделали, пропустили 76мм трубу и подсоединились. Кто им разрешал? Кто подписывал документы, для меня это вообще странно»,- отмечает житель дома.

Действительно, вопросов в этой ситуации не мало. Жильцы этих домов переживают, что ситуация может повториться. И кто будет отвечать за это в следующий раз, не понятно. В городском акимате по этому поводу никаких пояснений не дали.

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