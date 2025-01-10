Департаментом экономических расследований по Костанайской области пресечена незаконная деятельность нелегального криптообменника.

Установлено, что в период с 2020 по 2024 годы семейная пара осуществляла в городе Костанае запрещенную предпринимательскую деятельность по купле-продаже необеспеченных цифровых активов вне площадки Международного финансового центра «Астана», сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере.

Так, в указанный период они создали вебсайт через который совершили обменные операции с цифровыми активами Bitcoin, Litecoin и другими на общую сумму 2,3 млрд. тенге

Кроме того, установлено, что на незаконные доходы они приобрели автотранспортное средство и земельный участок, стоимостью 16 млн. тенге.

Судом №2 Костаная супруги признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 214 ч.2 п.2 Уголовного кодекса Республики Казахстан и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Мужчина взят под стражу в зале суда. Его супруге наказание отсрочено на 5 лет ввиду наличия малолетних детей.

Незаконное нажитое имущество конфисковано в доход государства.

Гражданский иск прокурора в отношении подсудимых удовлетворен в полном объеме на общую сумму более 2,3 млрд. тенге, который будет исполнен в том числе за счет арестованного имущества, принадлежащего осужденным.

Приговор не вступил в законную силу.

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