Более двух тысяч человек в день получают вакцину от коронавируса в Костанайской области

Темпы вакцинации нарастают. Значительно расширен и список категорий тех, кто может привиться от Covid-19. О первых итогах вакцинации рассказали сегодня на брифинге санэпидемиологи, передает alau.kz

Кампания по иммунизации населения началась в Костанайской области 1-го февраля. За это время защитить себя от вируса, получив прививку, смогли 15 760 жителей региона. Темпы роста вакцинации увеличиваются. Если раньше в день вакцинировали по пятьдесят человек, то сегодня это цифра достигла двух тысяч. За последнее время поступило в Костанайскую область, в апреле месяце — 12 000 доз. Ожидается поступление еще до конца месяца более 33 000 доз. Темпы вакцинации будут продолжать нарастать и увеличиваться. Значительно расширены и категории тех, кто может получить прививку. Сегодня это лица старше 65-ти лет, работники производственных предприятий, работники банковских и финансовых структур и все желающие провакцинироваться. К слову, по данным Юрия Севостьянова, ни одного факта негативных последствий после иммунизации в нашей области зафиксировано не было.

«Неблагоприятных проявлений после иммунизации у нас нет. Есть ожидаемые последствия, будем говорить, при прививке, о которых мы сразу предупреждаем людей. Что может быть — повышенная температура, озноб, головная боль, слабость небольшая, может быть болезненность в месте введния вакцины, отечность небольшая, опять же в этом месте. Но она проходит в течении 2-3-х дней. Сколько людей привились, если какие-то были ожидаемые проявления — они быстро проходили», — отметил замруководителя департамента санэпидконтроля Костанайской области Юрий Севостьянов.

Также Севостьянов обратился к костанайцам с просьбой не обращать внимания на большое количество непроверенной информации, которая появляется на просторах интернета, о вреде вакцины.

«Я бы хотел призвать всех жителей города позаботится о своем здоровье и, конечно, привиться. Потому что я вот сколько сталкиваюсь, в сети очень много негативного материала прослеживается о качестве вакцины или же другие какие-то негативные материалы. Поэтому поменьше бы обращали на них внимание, потому что жизнь человека — гораздо дороже. И какие-то страхи мифические, надуманные, о том, что вакцина вносит какие-то изменения в генотип, или еще что-то — надуманные», — сказал Севостьянов.

На сегодня, по словам Юрия Севостьянова, стационарных прививочных кабинетов при поликлиниках, достаточно. При необходимости, будут открыты новые. Также работают и выездные бригады. Поэтому каждый человек, желающий привиться от коронавирусной инфекции, может выбрать для себя наиболее удобный способ.

В Костанае открылся прививочный пункт

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