Более миллиарда тенге выделено из бюджета Костанайской области на субсидирование питьевой воды сёлам

Благодаря этим деньгам, покрывается разница стоимости кубометра для пользователей локальных и групповых водоводов. Ведь в некоторых сёлах региона один куб воды обходится людям в 5 тысяч тенге, поэтому государство компенсирует расходы сельских жителей, чтобы они могли платить по 70 тенге. При этом выделенных в этом году из казны денег всё равно недостаточно.

В управлении энергетики и ЖКХ Костанайской области отметили, что тарифы на питьевую воду в регионе колеблются от 113 тенге до почти 5,5 тыс. тенге за один кубический метр -это, кстати, в селе Кумкешу Жангельдинского района. При этом тариф для населения после выплаты субсидии составляет 70 тенге — без прибора учета и 55 тенге — по счётчику. Оставшуюся сумму за население оплачивает бюджет. В этом году управление энергетики запросили на это 1 млрд 200 млн тенге.

«Это большая, конечно, цифра и эта цифра с каждым годом тоже растет. Почему растет? Потому что у нас сами тарифы, сами знаете повышение тарифов идет. Во-первых, и во-вторых, у нас увеличиваются населенные пункты. Количество. Вот, допустим, было 123, в этом уже 128», — объяснил руководитель управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Даурен Аскаров.

Из года в год количество получателей субсидий на воду растет. Только в 2022 году в число субсидируемых включили 13 водоводов, а это 14 сел. В этом году добавились еще 3 села — Караоба и Крыловка Сарыкольского района и Гурьяновка Карабалыкского. В общем бюджет сейчас покрывает расходы на питьевую воду для 172 тыс. жителей Костанайской области. Сельчане по сути оплачивают сейчас в среднем лишь 5 процентов от реальной стоимости питьевой воды.

«Если эту планку поднять 55 и 70 тенге, которые человек оплачивает, если поднять до 200 — 300 тенге, соответственно, 1 млрд 200 млн снизится, но эту нагрузку на себе почувствует сам потребитель. Здесь палка о двух концах. Либо урезаешь — экономишь бюджет, и нагрузку берет бюджет, либо наоборот. Здесь мы идем в среднем по республике», — отметил Даурен Аскаров.

При этом 1 млрд 200 млн тенге -это еще не окончательная сумма этого года. На последней сессии областного маслихата было принято решение выделить еще 300 млн тенге на субсидирование питьевой воды для населения сёл, в которых будут подключаться новые водоводы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.