Более миллиона гусей зафиксировано на осеннем пролёте в Костанайской области

АСБК совместно с Наурзумским заповедником провела мониторинг пролёта краснозобых казарок и других гусеобразных на территории Костанайской области, попутно учитывались все другие птицы, сообщает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия.

В ходе полевых работ, проведенных с 5 по 29 октября 2020 года , по предварительным данным зафиксировано более миллиона гусей и казарок и около 200 тысяч уток, большая часть из которых была представлена такими видами, как кряква, шилохвость, огарь и красноголовый нырок. Наиболее часто встречаемым видом среди воробьиных оказался обыкновенный скворец — в ходе наблюдений замечено более 70 тысяч птиц вблизи озёр.

«С уверенностью можно констатировать, что период гнездования в тундре был успешным для арктических видов, об этом свидетельствует большое количество молодых птиц среди гусей», — сообщает Алексей Тимошенко, сотрудник АСБК и руководитель экспедиции.

Интересным наблюдением, по словам Тимошенко, стало большое количество малых лебедей, занесённых в Красную книгу РК, на озере Салманколь в Наурзумском районе: в осенние периоды предыдущих лет массовых скоплений данных птиц в этих местах не наблюдалось.

«Небесная канцелярия щедро одаривала нас непогодой, утренние заморозки до -9 градусов, шквальные ветра, дожди, в последние дни настоящим бураном с практически нулевой видимостью. Но для настоящих полевиков это не проблема, невероятный драйв получаешь от близости с природой и работы под открытым небом, гусиный гомон в ушах продолжается на протяжении двух недель после завершения работ», — отмечает Алексей Тимошенко.

В этом году в течение двух дней 5-6 октября проводились одновременные учёты совместно с российским коллегой Анатолием Васильевичем Давыгорой — на озере Жетыколь в Оренбургской области в России и на озере Талдыколь в Костанайской области в Казахстане. Было решено продолжать подобную практику в целях улучшения проведения оценки численности таких редких видов, как краснозобая казарка и пискулька.

АСБК выразила благодарность охотничьим хозяйствам Шогырколь, Кулыколь и Талдыколь за предоставление полезных данных для проведения мониторинга.

Работа проводилась в рамках проекта Европейского союза по сохранению краснозобой казарки «Безопасный пролётный путь» (LIFE for safe flight), казахстанский компонент которого реализует АСБК.

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