Более миллиона казахстанцев могут остаться без работы. Причины

Автоматизация может затронуть до 1,5 млн работающих казахстанцев. В Центре развития трудовых ресурсов озвучили подробности, передает LS.

Согласно анализу возможного влияния автоматизации, роботизации или генеративного искусственного интеллекта (ГИИ) на казахстанский рынок труда, больше всего цифровизация может быть достигнута в группах группах руководителей и государственных служащих (до 59%), служащих в области администрирования (48%), специалистов-профессионалов (46%) и специалистов-техников (29%). Наибольшая часть функций, которая может быть выполнена с помощью ГИИ, характерна для служащих в области администрирования (44%), специалистов-техников (32%) и специалистов-профессионалов (15%).

Возможность автоматизации по регионам

«В целом, по результатам анализа установлено, что 29% функций, выполняемых людьми, с высокой или умеренной долей вероятности могут быть автоматизированы, и при этом 13% функций могут быть выполнены ГИИ. Опираясь на текущие показатели занятости, можно отметить, что из почти 8,7 млн работников, для которых проводился анализ, крайне маловероятна автоматизация у 6,5 млн работников, или 75%. Умеренная вероятность автоматизации возможна для 1,5 млн человек, или 17%. Высокая степень вероятности – у 686 тыс. человек, или 8%», – отметил директор Департамента прогнозирования и исследований ЦРТР Дмитрий Шумеков.

Он добавил, что возможность выполнения части или всех функций работника непосредственно ИИ имеет еще более низкие показатели вероятности: низкая вероятность – для 7,7 млн работников (88%), средняя вероятность – у 1 млн (12%), и очень вероятная – у 5,2 тыс., то есть 0,1%.

«Основная угроза автоматизации рынка труда характерна для крупных городов и промышленно развитых регионов, где этот процесс может значительно повлиять на 33-36% рабочих мест», – пояснил аналитик.

Наибольшая угроза замещения рабочих мест непосредственно за счет ГИИ возникает в Алматы, как в центральном хабе по финансам и ИКТ, которые наиболее уязвимы с точки зрения влияния на занятость. При этом в отраслевом разрезе наибольший потенциал замещения прогнозируется в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, а также в здравоохранении.

«Существенную роль при влиянии на рынок труда автоматизация имеет за счет потенциальной экономии через оптимизируемую рабочую силу. Однако в нашем регионе процесс автоматизации и замены работников механизмами и ГИИ будет происходить весьма плавно по мере того, как компании увидят в этом путь повышения прибыли», – заключил Дмитрий Шумеков.

Где работников может заменить ИИ

Непосредственно в докладе отмечается, что если в целом по Казахстану доля занятости, возможная к выполнению за счет автоматизации по регионам, составляет 24,9%, то в Шымкенте, Астане и Алматы – от 33,5% до 35,7%. Кроме того, высокий уровень замены возможен в промышленно развитых Атырауской (28,2%) и Восточно-Казахстанской (26,4%) областях. Наименьшая возможность для оцифровки рабочих мест складывается в преимущественно сельскохозяйственных регионах, для которых также характерен высокий уровень самостоятельной занятости населения. Так, в Туркестанской области уровень автоматизации оценивается в 17,9%, области Жетiсу – в 18,7%, Алматинской области – в 19,9%, Жамбылской области – в 20,3%.

Аналогичное в целом относится и к возможности замены человеческого труда ГИИ, при этом существенно большая доля в сравнении с другими городами относится к Алматы, где она достигает 17,8% в сравнении с 11,7% в целом по Казахстану.

В разрезе типа местности возможный уровень автоматизации в городах (29%) практически в полтора раза выше аналогичного уровня в селах (18,5%). Тем не менее, и тот, и другой находятся на более высоком уровне, чем можно было бы ожидать исходя из функционала работ городского и сельского населения. То же самое касается и возможного замещения работника ГИИ (13,4% в городах против 9,1% в селах). Вероятно, это преимущественно связано с работниками образования и здравоохранения, которые массово присутствуют как в городской, так и сельской местности.

Автоматизация по отраслям

Наибольший потенциал замещения работников ГИИ в отраслевом разрезе при этом оказывается свойственной уже в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, а также в сфере здравоохранения, что, по всей видимости, связано с наличием ряда функций по (пере)обработке значительных объемов информации. Наименьшая возможность быть замещенными – у работников сельского хозяйства, транспорта, сферы ЖКХ.

Что касается прочих параметров занятости, то в отношении автоматизации и замены работников роботами и механизмами по полу у женщин в целом (25,9%) одинаковы шансы с мужчинами (24%), но первая категория является более чувствительной к непосредственно ГИИ-элементу (13,9% у женщин против 9,6% у мужчин). По всей видимости, это связано с преобладанием в сфере здравоохранения именно женского контингента (407 тыс. человек) в сравнении с мужским (155 тыс. человек).

По уровню образования отмечается восходящая градация, при которой чем выше достигнутый уровень образования – тем большее количество работников может быть замещено как непосредственно в процессе автоматизации, так и за счет ГИИ. Если для работников со школьным образованием в общей массе могут быть заменены всего 8,4% работников (1,7% — за счет ГИИ), то для лиц с техническим или профессиональным образованием эта доля достигает уже 19,9% (10,3%), а для работников с высшим образованием – практически треть (14,8% за счет ГИИ).

По уровню образования среди всех потенциально заменяемых работников 59% обладают высшим образованием, 39% – техническим и профессиональным, что в целом отличается от текущей структуры занятости, в которой доля лиц с высшим образованием составляет 45%, с техническим и профессиональным – 49%.

Возможности ИИ по отраслям

В разрезе возрастных групп 47% потенциально замещаемых работников относятся к возрасту 30-44 лет, еще 23% находятся в возрасте от 20 до 29 лет. Таким образом, на группу от 20 до 44 лет приходится 70% от общей массы потенциально заменяемых работников.

В отношении формальности занятости основная часть заменяемых работников, как можно ожидать, будет находится в формальном секторе, на который будет приходится 93% от потенциального высвобождения.

По прогнозам аналитиков ЦРТР, возможное высвобождение и замещение работников с учетом их масштаба в целом несут серьезную угрозу для рынка труда Казахстана.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при рыночной экономике в первую очередь при внедрении автоматических процессов организации ориентируются на увеличение прибыльности.

К примеру, экспортная стоимость одного промышленного робота, произведенного в США, в соответствии с данными статистики Международного торгового центра, в 2022 году составила $23,6 тыс., что по среднегодовому курсу составило 10,9 млн тенге. При этом в тех же самых США в 2022-м средняя годовая заработная плата составляла $61,9 тыс., или 28,6 млн тенге, при том, что в Казахстане она составила, по предварительным данным, 3,7 млн тенге.

«Таким образом, с учетом гораздо более низкой стоимости труда в Казахстане, скорее всего, неблагоприятного сценария по широкомасштабной замене рабочих мест удастся избежать», – заключается в докладе.

Источник: https://lsm.kz/kogo-v-kazahstane-mogut-zamenit-roboty

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