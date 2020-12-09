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Более миллиона тенге должна заплатить предприниматель за нарушение карантина в Костанайской области

inbusiness.kz

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Бизнесу Евгении Гуриной в пандемию пришлось нелегко, но ценой больших усилий ей удавалось удержаться на плаву. По крайней мере, до тех пор, пока ее детский центр не посетила мониторинговая группа. Штраф в 1 200 000 тенге отправил в нокаут дело Евгении. А ведь начинающая предприниматель еще даже не успела выплатить кредит, который она брала на открытие центра.

Инцидент произошел 7 ноября. В этот день в лисаковском детском клубе «Три мартышки» проводили мастер-класс по изготовлению слаймов. Всего в помещении 100 квадратных метров находились 8 человек. Евгения посчитала, что это не противоречит последнему постановлению, в котором детским центрам было разрешено работать из расчета 4 квадратных метров на одного клиента.

«Не успели мы начать, как на пороге появилась мониторинговая группа. Никаких нарушений у нас не выявили, сказали, что нужно прийти в СЭС для проведения профилактической беседы. Нас не разогнали, работать не запретили, мы продолжили заниматься с детьми после ухода проверяющих. Однако на следующий день они ворвались к нам снова. Именно ворвались, по-другому не скажешь. Люди не представились, начали снимать, напугали детей. На это раз я проводила мастер-класс для 10 ребятишек. Я спросила, какие нормы были нарушены, ведь, согласно постановлению, я могу принимать до 25 клиентов одновременно. Мне сказали, что больше 5 человек – это уже массовое скопление людей. Я попросила показать мне документ, в котором это указано, но на мою просьбу не откликнулись», — вспоминает Евгения Гурина.

Встреча с представителями санэпиднадзора состоялась 13 ноября. Евгения была уверена, что с ней проведут профилактическую беседу, как и обещали, поэтому новость о штрафе для нее стала громом среди ясного неба. В общем, по подсчетам проверяющих, она нарушила на 1 200 000 тенге.

«Я была в шоке и сказала, что у меня таких денег нет, я даже за год столько не зарабатываю. На это мне ответили: «Тогда мы можем описать ваше имущество, прислать судебных приставов, так будет еще хуже для вас». Сейчас я выставила центр на продажу, но сильно сомневаюсь, что кто-то его купит в нынешнее непростое время», — говорит предприниматель.

По словам Евгении, она так до сих пор и не поняла, за что именно ей назначили штраф и почему он такой большой. За защитой она обратилась в Палату предпринимателей Костанайской области.

«Это не единственная жалоба на действия мониторинговых групп. С каждым случаем мы разбираемся индивидуально. Проблема непомерных штрафов и размытых полномочий мониторинговых групп не раз обсуждалась на центральном уровне. Уже есть первые подвижки – НПП добилась разграничения по степени их значительности в проверочных листах. Теперь мы предлагаем размеры штрафов ч.1 ст.425 КОАП РК установить в зависимости от степени (характера) правонарушения, разделив их на незначительные, значительные, грубые нарушения. То есть в случае незначительных нарушений предприниматель не будет нести большие убытки», — поясняет начальник отдела правовой защиты Палаты предпринимателей Костанайской области Ренат Давлетпаев.

В случае же с Евгенией непомерный штраф будут обжаловать в вышестоящих инстанциях.

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