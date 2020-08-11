Более миллиона тенге получили жители Костанайской области за добровольно сданное оружие

Акция по приёму незарегистрированных стволов закончилась в июле. Деньги начали выплачивать на днях. Для выкупа арсеналов из республиканского бюджета было выделено более 3 миллионов тенге.

На всю эту сумму оружие приняли меньше чем за неделю. Добровольцы сдали 58 стволов, в том числе 9 нарезных, и 38 патронов к нарезному оружию. Сейчас получены результаты первых экспертиз о состояние принятых экземпляров. По ним определяется, к какой из трёх ценовых категорий относятся ружья и пистолеты.

Жители Костанайской области пока получили выплаты на сумму в 1 миллион 60 тысяч тенге.

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