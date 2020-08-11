USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Более миллиона тенге получили жители Костанайской области за добровольно сданное…

Более миллиона тенге получили жители Костанайской области за добровольно сданное оружие

pravolegal.ru

Vinkmag ad

Акция по приёму незарегистрированных стволов закончилась в июле. Деньги начали выплачивать на днях. Для выкупа арсеналов из республиканского бюджета было выделено более 3 миллионов тенге.

На всю эту сумму оружие приняли меньше чем за неделю. Добровольцы сдали 58 стволов, в том числе 9 нарезных, и 38 патронов к нарезному оружию. Сейчас получены результаты первых экспертиз о состояние принятых экземпляров. По ним определяется, к какой из трёх ценовых категорий относятся ружья и пистолеты.

Жители Костанайской области пока получили выплаты на сумму в 1 миллион 60 тысяч тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

100164 - зарегистрированно

73702 - выздоровевших

1269 - летальных случаев

3112 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

«Синдром Кавасаки» у детей после COVID-19: Что нужно знать