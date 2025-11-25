С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс. Одни из самых обсуждаемых вопросов касаются тех, кто «работает на себя» — парикмахеров, мастеров маникюра, курьеров, таксистов и арендодателей. В управлении государственных доходов по Костанаю пояснили: часть специалистов сможет продолжать деятельность без регистрации ИП — в статусе самозанятых.
Что меняется с 1 января
Главный специалист УГД по Костанаю Жанна Турганова напомнила, что два действующих сейчас спецрежима — на основе патента и с использованием мобильного приложения — упраздняются:
«С 1 января 2026 года их не будет. Предприниматели, работавшие по этим режимам, автоматически могут перейти в “самозанятые”.»
По новому кодексу остаются три специальные налоговые режима:
- самозанятые,
- упрощёнка,
- для крестьянских и фермерских хозяйств.
Кто может быть самозанятым
Статус самозанятого возможен, если деятельность и доходы укладываются в установленные рамки. Ключевое ограничение — доход не более 300 МРП в месяц.
По словам Жанны Тургановой, налоговая нагрузка для самозанятых будет простой и прозрачной:
«С дохода уплачиваются 4% платежей — без ИПН. Пенсионные, социальные отчисления и взносы на медстрахование автоматически формируются на лицевом счёте, налогоплательщику остаётся их оплатить.»
Мнение с рынка: такси
Таксист Еркеулан Уалиев отмечает, что новый подход упростит расчёты:
«Сейчас с дохода уходит 20–30% на налоги и отчисления, плюс комиссии сервису и таксопарку. После нового года хочу перейти в самозанятые — отчисления будут меньше. Это радует.»
Чеки — обязательны
Самозанятые обязаны выдавать фискальные чеки. Оплату за услуги нужно фиксировать через приложение E-Salyq Business, в котором доступен электронный кассовый аппарат.
Что сделать уже сейчас
- Оценить, укладывается ли ваш месячный доход в 300 МРП.
- Установить E-Salyq Business и настроить выдачу чеков.
- При необходимости — проконсультироваться в УГД по выбору подходящего режима (самозанятый или упрощёнка).
Малому специалисту больше не всегда нужен статус ИП: при соблюдении условий самозанятость позволит легально работать с минимальной бюрократией и понятными отчислениями.
