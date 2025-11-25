С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс. Одни из самых обсуждаемых вопросов касаются тех, кто «работает на себя» — парикмахеров, мастеров маникюра, курьеров, таксистов и арендодателей. В управлении государственных доходов по Костанаю пояснили: часть специалистов сможет продолжать деятельность без регистрации ИП — в статусе самозанятых.

Что меняется с 1 января

Главный специалист УГД по Костанаю Жанна Турганова напомнила, что два действующих сейчас спецрежима — на основе патента и с использованием мобильного приложения — упраздняются:

«С 1 января 2026 года их не будет. Предприниматели, работавшие по этим режимам, автоматически могут перейти в “самозанятые”.»

По новому кодексу остаются три специальные налоговые режима:

самозанятые ,

, упрощёнка ,

, для крестьянских и фермерских хозяйств.

Кто может быть самозанятым

Статус самозанятого возможен, если деятельность и доходы укладываются в установленные рамки. Ключевое ограничение — доход не более 300 МРП в месяц.

По словам Жанны Тургановой, налоговая нагрузка для самозанятых будет простой и прозрачной:

«С дохода уплачиваются 4% платежей — без ИПН. Пенсионные, социальные отчисления и взносы на медстрахование автоматически формируются на лицевом счёте, налогоплательщику остаётся их оплатить.»

Мнение с рынка: такси

Таксист Еркеулан Уалиев отмечает, что новый подход упростит расчёты:

«Сейчас с дохода уходит 20–30% на налоги и отчисления, плюс комиссии сервису и таксопарку. После нового года хочу перейти в самозанятые — отчисления будут меньше. Это радует.»

Чеки — обязательны

Самозанятые обязаны выдавать фискальные чеки. Оплату за услуги нужно фиксировать через приложение E-Salyq Business, в котором доступен электронный кассовый аппарат.

Что сделать уже сейчас

Оценить, укладывается ли ваш месячный доход в 300 МРП .

. Установить E-Salyq Business и настроить выдачу чеков.

и настроить выдачу чеков. При необходимости — проконсультироваться в УГД по выбору подходящего режима (самозанятый или упрощёнка).

Малому специалисту больше не всегда нужен статус ИП: при соблюдении условий самозанятость позволит легально работать с минимальной бюрократией и понятными отчислениями.

Генпланы 12 городов откорректируют в Казахстане В Казахстане скорректируют генеральные планы 12 городов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель...

Сколько дней казахстанцы отдохнут в декабре В Казахстане 16 декабря отмечают главный государственный праздник – День Независимости, сообщает Zakon.kz. 16 декабря...