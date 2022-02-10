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Более одного миллиона казахстанцев имеют просрочки по кредитам

inform.kz

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Министерство финансов в связи с этим разработало закон о банкротстве физических лиц. В зависимости от суммы и длительности долга, будет проводиться три вида процедур. Объявить себя банкротами, пройдя все установленные законом процедуры, смогут и физические лица.

Министерство финансов разработало соответствующий законопроект. Необходимость в нем зрела давно. Ведь на сегодня более одного миллиона казахстанцев имеют нарушения сроков погашения кредита, а также задолженности по налоговым и коммунальным платежам.

«Первая процедура, которая предусмотрена законодательством в проекте закона — это восстановление платежеспособности. Оно предусматривает возможность получения в суде рассрочки на выплату долгов до 5 лет, при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовыми управляющими и утверждается судебными органами при задолженности превышающей 5 миллионов тенге», — сказал первый вице-министр финансов РК Марат Султангазиев.

Если перспектив по погашению задолженности нет — решением проблемы станет банкротство. Внесудебно это можно будет сделать в трех случаях. Для казахстанцев ,которые имеют просрочку перед банками более пяти лет. Второй вариант — чей долг не погашен в течение 12 месяцев, а сумма долга не более трехсот тысяч тенге и нет имущества. В третьем же случае, начать процедуру банкротства смогут те, чей долг в сумме до пяти миллионов тенге не погашен в течение полугода. Заявление на внесудебное банкротство можно будет подать через портал электронного правительства и приложение «Е-салык азамат».

«Судебное банкротство будет применяться гражданами по непогашенной задолженности свыше 5 миллионов тенге, это 1600 МРП. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленнной очередностью», — объяснил Марат Султангазиев.

В то же время списанию не подлежат долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека. Также Марат Султангазиев отметил, что процедура банкротства не пройдет для казахстнацев бесследно и неизбежно повлечет за собой ряд ограничений.

Проектом закона предлагается ограничить получение займов и кредитов в течении пяти лет для банкротов. Также предусматривается ограничение на выезд за пределы страныв течении трех лет, за ислючением лечения, сопровождения близкого родственника на лечение и выезд на похороны.

Как считают в ведомстве, банкротство позволит физическим лицам освободиться от долговой нагрузки. Однако, эта мера крайняя, и применяться должна тогда, когда человек действительно не в состоянии выбраться из долговой ямы.

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