Дело мошеннице рассмотрено в судах Костанайской области. По материалам дела, ранее неоднократно судимая девушка, под другим именем, через соцсети познакомилась с жителем Аркалыка, и, в итоге, переехала к нему в качестве его невесты.
Но, в течение трех месяцев, она, воспользовавшись доверием жениха и его родственников, в общем девяти человек, оформила на их имя денежные кредиты в нескольких микрофинансовых организациях.
Полученные деньги она потратила на себя, причинив им и кредиторам материальный ущерб на общую сумму в пять миллионов тенге. Аркалыкский суд признал её виновной в мошенничестве, и назначил в наказание пять лет лишения свободы, удовлетворив гражданские иски потерпевших о взыскании.
Но осужденная подала апелляцию, с требованием не изолировать её от общества. Однако коллегия областного суда оставила приговор первой инстанции без изменения.
Во что вкладывать деньги гражданам Казахстана во время нестабильности?
Казахстанцы не смогут получить водительские права. В Минздраве назвали список болезней
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.