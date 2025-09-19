 Ya Metrika Fast
Более пяти миллионов тенге получила от родственников жениха невеста, без их ведома

— Сегодня, 14:47
Дело мошеннице рассмотрено в судах Костанайской области. По материалам дела, ранее неоднократно судимая девушка, под другим именем, через соцсети познакомилась с жителем Аркалыка, и, в итоге, переехала к нему в качестве его невесты.

Но, в течение трех месяцев, она, воспользовавшись доверием жениха и его родственников, в общем девяти человек, оформила на их имя денежные кредиты в нескольких микрофинансовых организациях.

Полученные деньги она потратила на себя, причинив им и кредиторам материальный ущерб на общую сумму в пять миллионов тенге. Аркалыкский суд признал её виновной в мошенничестве, и назначил в наказание пять лет лишения свободы, удовлетворив гражданские иски потерпевших о взыскании.

Но осужденная подала апелляцию, с требованием не изолировать её от общества. Однако коллегия областного суда оставила приговор первой инстанции без изменения.



