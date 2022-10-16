Более пяти миллионов тенге потеряла казахстанка, пройдя по ссылке в Instagram

Крупную сумму денег потеряла жительница Акмолинской области, попавшись на удочку интернет-мошенников, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Заявление от потерпевшей поступило в Управление полиции Кокшетау 11 октября. По словам заявительницы, в сентябре в Instagram ее внимание привлек пост о возможности приумножения капитала и получении дивидендов. Пройдя по указанной ссылке и заполнив небольшую анкету, акмолинка зарегистрировалась в программе и практически сразу к ней на телефон поступил звонок от предполагаемого консультанта.
В течение дня аферисты всячески убеждали заявительницу в необходимости выполнять все инструкции и переводить денежные средства. Сама же женщина уверяет, что подозрения в том, что это могут быть мошенники, возникали неоднократно, однако аферисты настолько владели умением убеждать и словно загипнотизировали ее.
При этом на вопросы о легальности данной программы аферисты предоставляли документы с реквизитами. Для того чтобы перевести требуемые суммы, заявительница использовала накопления, находящиеся на депозите, взяла в долг у друзей, а также оформила кредиты в банке.
Общая сумма, которая была переведена мошенникам, составила более пяти миллионов тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 190 УК РК («Мошенничество»). В рамках первоначальных следственных действий изъяты переписки, телефонные номера, с которых поступали звонки. Расследование продолжается.
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