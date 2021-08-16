Более пяти с половиной тысяч студентов смогут обучаться в колледжах Костанайской области бесплатно

Более пяти с половиной тысяч студентов смогут обучаться в колледжах Костанайской области на бесплатной основе. По сравнению с прошлым годом цифра выросла на 454 места. Из новшеств этого года также возможность выбрать для подачи документов сразу 4 специальности в 4 колледжах, а также ранжирование баллов в информационной системе.

До окончания приема документов по некоторым специальностям остаются считанные дни, однако абитуриенты, поступающие на платной основе, смогут подать документы в приемную комиссию до 28 августа. С 25 июня в колледжах области стартовала кампания по приему документов от абитуриентов. В этом году выделен государственный образовательный заказ на 5562 места, 950 из них по госпрограмме «Енбек».

«По сравнению с прошлым годом государственный образовательный заказ увеличен на 454 места. На сегодняшний день подано 5210 заявлений, что составляет порядка 90%. Из них 415 или 44% по программе «Енбек». В приоритете у нас конкурс по педагогическим, медицинским специальностям и специалистам в области IT», — рассказала руководитель отдела ТИПО управления образования Костанайской области Жанагуль Жумина.

Новые правила приема документов в этом году позволили поступающим выбрать 4 колледжа и 4 специальности. Еще одно новшество — это проведение конкурса информационной системой. То есть, если раньше подсчет среднего балла по профильным и обязательным предметам в аттестате вели люди, то теперь ранжирование происходит в системе. Учитывает компьютер и квоты. В льготные категории попадают дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также абитуриенты с ограниченными возможностями.

«У нас конкурс идет поэтапно. Буквально 2 августа завершился конкурс по специальностям, требующим творческой подготовки и у же у нас 316 абитуриентов успешно прошли конкурс. Следующий конкурс у нас будет с 16 по 19 августа. Это для педагогических и медицинских специальностей. С 19 по 22 августа среди абитуриентов закончивших 9-ые классы, далее абитуриенты, которые закончили 11-ые классы», — сообщила Жанагуль Жумина.

Информация о зачислении будет приходить абитуриентам в личный кабинет информационной системы. И бывший школьник, ныне потенциальный студент, будет знать прошел он конкурс или нет. До 15-го августа еще есть возможность подать документы на обучение по государственному образовательному заказу по медицинским и педагогическим специальностям, до 18-го августа по ряду других.

«В приоритете у нас педагогические специальности — это учитель начального образования, учитель физкультуры, а также специалисты в области IT. На сегодняшний день можно сказать по анализу приема заявлений — эти специальности у нас в приоритете», — отметила руководитель отдела.

К слову, прием документов от абитуриентов, поступающих на платной основе, будет продолжаться до 28-го августа. Поэтому у всех желающих получить образование в одном из колледжей области, есть еще несколько недель для принятия решения.

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