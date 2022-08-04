Более пятидесяти нуждающихся семей в стране обеспечат жильем, благодаря благотворительному марафону

Его цель — помочь многодетным и малообеспеченным. Задача участников проехать все города Казахстана за два с половиной месяца. Пятым пунктом стал — Костанай. В наш город участники приехали не с пустыми руками.

Ляззат Хасенова одна из первых в Костанайской области с помощью фонда «Асар-Уме» улучшила свои жилищные условия. Женщине 45 лет, у нее 7 детей, старшая дочь инвалид с детства. Они жили в старом маленьком доме, где нет никаких удобств. Уже как месяц семья переехала в новый, светлый, самое главное большой дом, где каждому члену семьи найдется место. Сегодня президент фонда вручает женщине еще один сертификат, в рамках проекта Асар Жолы для того, чтобы семья смогла поставить себе забор и отгородить свою территорию. Этот подарок в Костанай привезли из Кокшетау.

«Я много куда ходила, писала письма. Но, нигде не было ответов и помощи. Потом, знакомая девушка посоветовала обратиться в фонд Асар-уме. Помогла мне написать письмо, и через неделю мне уже пришел ответ. А потом ко мне из Алматы приехали люди в феврале, я рассказала им наше всю ситуацию. А через месяц приехал президент фонда и вручил нам сертификат, помогли, купили нам дом. Я так рада. Я даже не знаю, что сказать»,- говорит Ляззат Хасенова.

Проехать все города Казахстана за 2,5 месяца намерены участники марафона — Асар Жолы. Его организаторами стала организация Асар-уме. Свой путь они начали с Нур-Султана 16-го июля. Наш город стал пятым. В рамках благотворительного марафона участники планируют помочь 50 казахстанским семьям из разных городов страны получить жилье. Путем денежных сборов.

«Объединить все эти города на добре. На том, чтобы тем семьям, которые нуждаются из числа многодетных, тех, кто пытается исправить свое положение поправить их состояние, их качество жизни. Предоставив им жилье, их детям образование, курсы, трудоустройство, где нужно переобучить родителей. И тем, кто реализовывает себя в конкретных проектах им помочь, в подсобном хозяйстве и так далее. У нас конкретные кейсы в городе Костанай уже есть», — отмечает президент фонда «ASAR-UME» Асхат Нурмашев.

Фонд Асар-уме существует уже три года. За это время он обеспечил жильем 440 нуждающихся семей. По словам руководителя фонда, древняя культура Асар — это взаимопомощь, милосердие и доброта. Прийти на встречу с представителями фонда собралось более 400 человек. Поддержал марафон и областной акимат.

«Путем проведения таких мероприятий, мы не просто помогаем какой-то конкретной семье, мы обращаем внимание на важные социальные проблемы, которые сегодня есть, имеются в нашем обществе. Безусловно, со стороны государства делается не мало в этом направлении: реализуются программы, принимаются инвестиционные проекты. Одна из таких программ – повышение доходов населения. В рамках нее создан пул из 50 проектов, которые в ближайшем будущем при их реализации создаст 8 тысяч рабочих мест»,- говорит заместитель руководителя управления общественного развития Абылай-хан Какенов.

Следующим городом для участников станет — Актобе.

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