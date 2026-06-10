Более половины бытовых преступлений удалось предотвратить в Костанайской области

По итогам пяти месяцев 2026 года в Костанайской области зафиксировано снижение количества преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений. Об этом сообщили в департаменте полиции региона.
Основными причинами бытовых преступлений по-прежнему остаются внезапно возникающие семейные конфликты, в том числе во время совместного распития алкоголя. Более 60% таких преступлений были совершены в состоянии алкогольного опьянения, а почти 42% — ранее судимыми лицами.
При этом общее количество зарегистрированных преступлений в быту снизилось на 51% — с 64 до 31 факта.
«Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в быту, снижено на 51%, или с 64 до 31 факта. Снижено количество убийств на 80%, фактов умышленного причинения легкого вреда здоровью на 66%, побоев — на 76%», — сообщила старший инспектор отдела по борьбе с семейно-бытовым насилием управления общественной безопасности ДП Костанайской области Зарина Мурзабекова.
Более 2,5 тысячи человек привлечены к ответственности
В полиции считают, что положительных результатов удалось добиться благодаря усиленной профилактической работе.
С начала года к административной ответственности за правонарушения в семейно-бытовой сфере привлечено более 2500 человек. Судами вынесено свыше 4 тысяч защитных предписаний и установлено более 2 тысяч особых требований к поведению правонарушителей.
Агрессоров направляют на психологическую коррекцию
Одной из мер профилактики является психокоррекционная работа с агрессорами.
По инициативе органов внутренних дел суды назначили прохождение психологической помощи 197 лицам, повторно совершившим правонарушения в семейно-бытовой сфере.
На сегодняшний день соответствующую программу уже прошли 178 человек, остальные продолжают работу со специалистами.
За пять месяцев помощь получили 66 пострадавших
Для защиты жертв бытового насилия в регионе продолжают работать специализированные центры комплексной поддержки с возможностью временного проживания.
Такие учреждения действуют в Костанае, Рудном и Аркалыке.
С начала года в центры были помещены 66 пострадавших, в том числе 39 детей. Всем им оказана психологическая, социальная и юридическая помощь.
По данным полиции, профилактика семейно-бытового насилия остается одним из приоритетных направлений работы органов внутренних дел и напрямую влияет как на уровень правопорядка, так и на укрепление института семьи.
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