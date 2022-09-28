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Более половины прибывших в Казахстан россиян уже выехали — МВД

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Более половины въехавших в последние дни в Казахстан граждан России уже покинули нашу страну. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, передает Tengrinews.kz.

«Порядка 100 тысяч въехали, и на сегодня уже 65 процентов из них выехали. Более 64 тысяч на вчерашний день уже выехали из нашей страны», — сказал Кожаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Он заверил, что за неделю иммигранты из России не совершили ни одного преступления или правонарушения.

«В основном въезжают законопослушные граждане, пока имеют ресурсы на проживание. В случае совершения ими правонарушения, конечно, будут приниматься меры, такие же, как и к обычным гражданам. Законы для всех едины. Если они нарушат миграционное законодательство, значит, они будут выдворены из страны, если совершат уголовное правонарушение, будут привлечены к уголовной ответственности.

Мы контролируем миграционные процессы на границе и в местах, где они размещаются. Мы профилактическую работу провели, и в соцсетях, и в СМИ, и точечно проводим разъяснительную работу», — сказал замминистра

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