Более полумиллиона казахстанских детей получат материальную помощь

Продолжается ежегодная поддержка детей из социально уязвимых категорий в рамках Всеобуча. Подробностями механизма господдержки поделилась председатель Комитета по охране прав детей на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

В этом году фонд Всеобуча охватит более 500 тыс. детей. В их числе школьники из семей, получающие АСП, и дети из семей, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, а также дети-сироты и школьники из семей, попавших в чрезвычайную ситуацию.

«Министерством просвещения предприняты меры по улучшению механизма оказания помощи, включая перечисление денежных средств на картсчета родителей. Это позволит родителям и детям самостоятельно выбирать поставщиков одежды и школьных принадлежностей, исключая тем самым получение некачественных товаров. В настоящее время установлен минимальный объем средств на каждого обучающегося для приобретения одежды и школьных принадлежностей в размере не ниже величины прожиточного минимума − 43 407 тенге», — подчеркнула Насымжан Оспанова.

Отметим, за последние три года объем материальной помощи увеличился в 2,5 раза – с 17 тыс. до 43,5 тыс. тенге, что свидетельствует о росте господдержки и улучшении условий для детей из социально уязвимых групп. Сейчас в регионах уже ведется перечисление средств для приобретения школьных принадлежностей и необходимых товаров. К этому времени на картсчета родителей более 77,8 тыс. детей перечислено свыше 3,4 млрд тенге

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