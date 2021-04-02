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Более полусотни человек эвакуировали пожарные из девятиэтажного дома в Костанае

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По информации пресс-службы ДЧС Костанайской области, 2 апреля в 4:42 утра поступило сообщение о том, что в Костанае в доме №28 на проспекте Абая произошёл пожар в 9-этажном жилом доме.

Через несколько минут, в срочном порядке, выехали спасатели ДЧС в количестве 27 человек личным составом и 6 единиц техники.

На 7 этаже в подсобном помещении горели бытовые принадлежности и мебель на площади 16 квадратных метров. Сильное задымление в подъезде вызвало панику, люди были испуганы.

Из-за позднего времени суток большинство жильцов спали, и огнеборцам пришлось будить их и просить выйти на улицу. Силами ДЧС из подъезда многоэтажного дома было эвакуировано 62 человека, спасено пять человек: из них  трое детей и двое человек с инвалидностью.

Огонь удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Причина и нанесенный пожаром ущерб устанавливается.

В случае обнаружения пожара необходимо звонить на единый номер телефона спасения: со стационарных телефонов — «01», с мобильных — «101». Единый номер всех экстренных служб — «112».

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