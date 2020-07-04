Более полусотни случаев заражения COVID-19 выявили в Костанайской области

В Костанайской области выявлено 52 случая заражения коронавирусом.

25 случаев выявлено в городе Костанай, 20 в городе Рудный, 5 в п.Качар, по 1 в городе Тобыл и Костанайском районе.

В связи с контактом с ранее выявленными больными, а также по самообращению с признаками ОРВИ у данных граждан были взяты пробы на лабораторные исследования. Результат ПЦР анализа – положительный.

Все контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Профилактические и противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 3.07.2020 года в регионе выявлено 1045 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 329 человек.

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